至於大股東龍邦指控泰山規劃投資街口支付並非本業，詹景超則是輕描淡寫的回應，這是商業機密，也是討論進行的議案，不能談太多。

詹景超指出，和獨立董事陳敏薰已相識20年，相信她才會找她當泰山獨董，沒想到她會倒戈，並反問獨董陳敏薰，「你獨立嗎？」並表示，龍邦原本意圖「併購泰山」、「炒作全家」、「吃下中聯」一箭三鵰，中聯供應台灣民生與軍方食用油，更可能形成國安問題。