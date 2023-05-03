至於大股東龍邦指控泰山規劃投資街口支付並非本業，詹景超則是輕描淡寫的回應，這是商業機密，也是討論進行的議案，不能談太多。
詹景超指出，和獨立董事陳敏薰已相識20年，相信她才會找她當泰山獨董，沒想到她會倒戈，並反問獨董陳敏薰，「你獨立嗎？」並表示，龍邦原本意圖「併購泰山」、「炒作全家」、「吃下中聯」一箭三鵰，中聯供應台灣民生與軍方食用油，更可能形成國安問題。
泰山(1218)經營權吵得沒完，市場派、公司派互相指責，雙方你來我往，外界看得眼花撩亂。龍邦日前指控公司派投資不合理有掏空疑慮，而泰山董事長詹景超終於出面，指龍邦惡意併購，並質疑獨立董事陳敏薰不獨立。
至於大股東龍邦指控泰山規劃投資街口支付並非本業，詹景超則是輕描淡寫的回應，這是商業機密，也是討論進行的議案，不能談太多。
詹景超指出，和獨立董事陳敏薰已相識20年，相信她才會找她當泰山獨董，沒想到她會倒戈，並反問獨董陳敏薰，「你獨立嗎？」並表示，龍邦原本意圖「併購泰山」、「炒作全家」、「吃下中聯」一箭三鵰，中聯供應台灣民生與軍方食用油，更可能形成國安問題。
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