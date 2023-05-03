一名入珠且從事車床工的男子，竟覬覦同居人的國一女兒，在女友協助下，分國一及國二期間，在家中性侵少女，令人髮指的是，少女的母親不但在一旁協助，還向女兒說「給他做沒關係，反正他都要進去關了」，甚至還主動替男友戴保險套，當性侵結束後，又自己和男友在少女眼前發生關係，猶如玩3P，二審法院宣判，判處同居人徒刑6年8月，少女母親5年半。

根據判決書，單親媽媽媽帶著國二女兒小美，與同居男友共住，於107年間夏季某日晚上，趁著小美熟睡之際，同居人竟將小美褲子脫下，但是小美當場驚醒反抗，然後逃上3樓房間躲藏，未料因門鎖已壞無法將門反鎖，母親於是尾隨進入房間，對女兒說「給他做沒關係，反正他都要進去關了」，並取出預藏之保險套給同居人戴上。

隨後同居人就脫去小美衣褲進行性侵，事後小美因心情低落，在校與兩名同學聊天時，提及曾遭母親男友性侵，經該2名同學勸說，才於108年12月告訴英文老師，經校方於同日通報社會局及警方。

小美在法院證稱，不只國二遭母親同居人性侵，甚至在國一時，母親就曾協助同居人性侵他一次，而且母親還在一旁觀看，事後母親又和同居人在她眼前又發生性行為，自己在場全程目賭。

2022年，9月間，一審法官判決，小美母親的同居人性侵得逞，判處有期徒刑8年6月，母親則是判8年4月，2人不服上訴高雄高分院要求改判無罪。

二審法官則認為，涉案的兩人為長輩及親生母親，不僅不思保護照顧年幼之甲 ，竟為滿足自己性慾，以俗稱3P之方式共同性侵幼女，違悖人倫綱常，戕害少女身心之健全成長，並造成心理創傷，2人所為實為法理及社會道德所不容，考量2人犯後均未坦承犯行，也未見有何自省及盡力彌補對幼女造成傷害之態度，毫無悔意，因此判處同居人徒刑6年8月，母親5年半。