國家住都中心指出，此一公辦都更案，全投資金額約61.56億元，將於今年6月完成簽約，期望能在2028年底完工。將在南北基地分別規畫地上21層、地下3層的A級辦公大樓及地上25層、地下4層優質住宅。

此公辦都更案位於台北市敦化南路二段及和平東路交叉口東南側，正臨敦南林蔭大道，屬於敦化南、北路特定專用區B區的住三之二及住三土地，基地面積約2,172坪，為目前台北市中心區少見大面積且方整的開發基地。

基地區分為南、北兩側，南側基地規畫為辦公大樓，主要由住都中心分回；北側基地則為住宅大樓，由土地所有權人及出資人分回。

瑞普萊坊總經理蘇銳強指出，近十年來利率與營建成本均位屬相對高點的市場環境下，建商的購地策略普遍偏向保守，但仍會針對優質地段與合建地主或公部門合作。本案順利完成招商，有以下幾點意義，第一、投資者對於市中心住宅及辦公產品存在長期信心，特別是本案辦公室部分，出資人必須回租20年的情形下，仍願意參與投資。第二、開發商對於與住都中心的合作模式具有信賴感。第三、企業對於落實環境經營的創意及永續承諾獲得政府肯定。