Trevor Bauer’s teammate @19Yasuaki responded to this video:



“Don’t be an idiot. This is disrespectful. There are better ways to go about this.”



(h/t @yakyucosmo) pic.twitter.com/3XE4V7oTrl — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 1, 2023

曾獲國聯賽揚獎的強投包爾（Trevor Bauer），將於今（3）日在橫濱DeNA海灣之星主場迎接日職一軍初登板，不過包爾過往的招牌三振動作「收劍」，卻在球團內部引發不小騷動。

橫濱球團1日發布一段影片，內容為包爾表演著收劍動作的同時，也呼籲大家可以一起跟著做，但擔任球隊守護神的山崎康晃卻提出了異議，他在推特寫道，「不要被球團慫恿，別傻了，這是不尊重的行為，還有更好的方法可以慶祝。」

美國知名棒球Podcast節目《Talkin’ Baseball》也轉發了這段推特影片，也將山崎康晃的回應用英文給寫了上去，不料《Talkin’ Baseball》翻譯時卻把「不要被球團慫恿」疏漏了，山崎康晃其實針對的是球團，但「山崎批評包爾」的說法已經美國傳了開來。

2日傍晚，山崎康晃再度更新推特，「我回應的內容在海外被誤解，認為是在說包爾的壞話。」雖然感到困惑，但山崎康晃強調已經和包爾溝通，讓他明白自己的原意，並表示包爾是一起以冠軍作為目標的重要隊友。包爾也回應了山崎康晃的貼文，指出自己也有過同樣的經驗，「我在推特很常發文，媒體沒有按照我的意思去傳達，有時候翻譯也會出現問題，但這是我朋友的好意，我知道你想說什麼。」