「啡墨」咖啡一樓往二樓玄關處佈置桌椅、毛筆、宣紙和硯台，店主林格釩自己在這裏書寫，也提供有興趣的消費者可以隨性揮毫。（馮惠宜攝）

爸爸是書法家，從小就沈浸書法藝術的林格釩，看到3C世代離書寫愈來愈遠，大膽地將咖啡結合書法創立「啡墨coffeeink」，透過香醇的咖啡、溫暖的文字和咖啡客交流情感，Only for you的專屬咖啡，成為熟客IG限動的日常，如今「啡墨」從雲端廚房轉戰實體店面，不變的是他想要將書法文化永續傳揚的初心。

2.0版的「啡墨」持續透過書法與咖啡結合，把書法生活化、品味化。（馮惠宜攝）

「啡墨coffeeink」，透過香醇的咖啡、溫暖的文字和咖啡客交流情感。（馮惠宜攝）

走進剛開幕不久的「啡墨」咖啡，架上咖啡豆每一包都以蒼勁有力的書法題字。（馮惠宜攝）

「平安是福」、「人生如謎、活在當下…」走進剛開幕不久的「啡墨」咖啡，架上咖啡豆每一包都以蒼勁有力的書法題字，一樓往二樓玄關處更佈置桌椅、毛筆、宣紙和硯台，店主林格釩說，自己在這裡書寫，也提供有興趣的消費者可以隨性揮毫。

「啡墨」咖啡一樓往二樓玄關處佈置桌椅、毛筆、宣紙和硯台，店主林格釩自己在這裏書寫，也提供有興趣的消費者可以隨性揮毫。（馮惠宜攝）

「啡墨coffeeink」，透過香醇的咖啡、溫暖的文字和咖啡客交流情感。2.0版的「啡墨」持續透過書法與咖啡結合，把書法生活化、品味化。（馮惠宜攝）

其實「啡墨」咖啡早在兩年前就透過雲端廚房的方式運營，27歲的林格釩是現任南投文化局長、書法家林榮森的兒子，其父書法成就顯赫，享有「森派書法」美名；他自小受父親影響也寫著一手好字，書寫更是他沈靜紓壓最愛做的事，有感父執輩後繼無人，骨子裡騷動的書法魂推動他一定要做點什麼，「啡墨」也因此誕生。

「咖啡＋書法，還要有情感交流，才能長長久久…」林格釩用最低成本，在自家成立工作室，透過雲端平台接單，沖煮精品咖啡，並在咖啡杯上隨性揮毫，用溫暖的字句，和消費者心神交會，曾經有人透過咖啡向心愛的人告白，也有上班族訂製生日咖啡為朋友慶生。

2.0版的「啡墨」除了賣咖啡，也提供日式關東煮，讓消費者有更多元自然的美食體驗。（馮惠宜攝）

優美的文字、溫暖的語錄，不斷累積讓啡墨實體化的資本，終於夢想成真，2.0版的「啡墨」持續將書法與咖啡結合，店裏除了賣精品咖啡豆、手沖咖啡，更加上關東煮，以當季新鮮蔬菜、菇類為食材，以高湯煨煮現點現做，並以定食方式呈現，希望能提供消費者更多元自然的美食體驗，也讓啡墨能挹注更多永續經營的活水。

啡墨咖啡

地址：台中市西區五權西六街82巷21號

電話：0966-593729

營業時間：AM10：30－PM8：30