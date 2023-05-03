表態爭取國民黨2024總統徵召提名的鴻海創辦人郭台銘，近日狂失言挨轟，曾任新竹市議員的民進黨發言人李妍慧指出，郭日前在高雄座談會上問「核二廠是不是在南寮？」，連核二廠都以為在新竹，「還想當總統？不要嚇死台灣人了！

郭台銘日前在高雄座談會上談到能源議題時，主張要在半屏山蓋小型核電廠，還在會上問「核二廠是不是在南寮？高雄？屏東？」引來外界批評，為此郭也向高雄市民道歉，但不久之後，他又拋出了每個縣市蓋一座小型核電廠的構想，一樣惹議。

「對核能認識如此空心，還敢大發議論」，成長經歷與議員任內都在新竹、堪稱新竹人的李妍慧昨（2）日在臉書發文直言，隨便上網搜尋就能知道，核融合發電技術預估最快要10年後，才可能進入商業應用，這根本不是2024年總統能拿來解決能源問題的選項。

李妍慧也嗆聲，郭台銘語不驚人死不休，從8萬機器人大軍，到一縣市一座核電廠，根本就是被看穿，喜歡畫大餅、講空話跟吹牛皮。