《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》上半年度最重要的國際賽事－季中邀請賽（Mid-Season Invitational，以下簡稱MSI）於本週二（5/2）開打，比賽為現場賽，場地在英國倫敦。本屆賽事可分為3階段，其中第1階段為「入圍賽」，由來自中國（LPL）、歐洲（EMEA）、北美（LCS）、太平洋（PCS）、日本（LJL）、越南（VCS）、巴西（CBOLO）以及拉丁美洲（LLA）等8個賽區的代表隊伍，進行8搶3的資格賽，最終將有3支隊伍能晉級至第2階段的「分組賽」，並與另外5支強隊競爭進入第3階段，也就是「總決賽」的資格。

週三（5/3）安排有2場比賽，分別由LPL代表BLG戰隊（Bilibili Gaming）對上拉丁美洲代表MR7戰隊（Movistar R7），以及LCS代表黃金勇士（Golden Guardians，簡稱GG）對上VCS代表GAM電競，比賽採BO3（3局2勝制），在虎牙直播、Twitch、Youtube…等平台上都有直播，強強對決，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

5/3（三）20:00，MR7戰隊@BLG戰隊，推薦：獲得首殺隊伍（第1局）「MR7戰隊」勝

來自LPL的代表隊伍一向是MSI奪冠的大熱門，近5年（2018～2022）除了2020年的MSI受新冠肺炎疫情影響停辦，在其餘4年的MSI賽事之中，LPL代表隊就囊括了其中3屆（2018、2021、2022）的冠軍獎盃，而BLG作為LPL的第2種子，自然也是本屆賽事奪冠的熱門隊伍。另一方面，來自LLA的代表隊伍，在近5年MSI的比賽中則是無一例外，全部止步於入圍賽；2018年的入圍賽是LLA表現最好的一年，當年LLA的代表隊（MR7）在入圍賽A組的比賽中取得3勝3敗的戰績（A組第2），可惜仍無緣晉級下一個階段的賽事。本場比賽，兩個賽區的實力落差相當大，BLG敗給MR7的可能性很低。不過，MR7在自家賽區的比賽中擁有相當高的首殺率，例行賽64.7%、季後賽68.4%的首殺率，也高於BLG在自家賽區例行賽的54.8%、季後賽的57.7%，對於偏好高賠率的朋友，可考慮購買第1局首殺MR7勝。

5/3（三）23:00，GAM電競 @ 黃金勇士，推薦：大2.5（局）勝

來自LCS賽區的代表隊伍GG，雖說是代表北美賽區，但陣中5名選手中竟有3名韓籍外援：打野River、中路Gori以及輔助Huhi，其中River和Gori都曾為PCS的隊伍PSG塔龍（PSG Talon）效力，相信國內的觀眾對這兩名選手應該不陌生。今年春季GG能在自家賽區的季後賽一路過關斬將，擊敗100T、EG、FLY等強隊，晉級最終決賽，3名韓籍外援是功不可沒。另一方面，來自VCS賽區的代表隊GAM，在自家賽區拿下例行賽14勝0敗、季後賽3連勝的全勝戰績，一舉奪得春季賽冠軍，實力絕對不差；再加上VCS賽區的實力在國際賽中一向不弱，代表隊伍也常有精彩表現，例如GAM在去年的世界大賽就曾擊敗過LPL的TES戰隊，西貢水牛（Saigon Buffalo）在去年的MSI也有過擊敗歐洲霸主G2的紀錄。本場比賽，兩個賽區的實力差距不大，兩支隊伍的實力也很接近，看好打滿3局，推薦可買大分。