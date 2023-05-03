與去年同期相比，致伸第一季營收年減18.0%，而淨利成長5.5%。以每季相比，第一季度合併營收較去年第四季旺季下降21.6%，淨利下降了8.9%。從利潤率來看，第一季毛利率為14.9%，年增2.3個百分點，而營業利益率為3.9%，年增0.5個百分點。

致伸預測，第二季度營收將呈雙位數年減。因三感合一產品組合的多元與優化及新產品逐漸達到經濟規模，第二季度獲利表現將優於營收增長。然而，2023年第二季度因新事業群的人才投資，營業費用仍高但也顯示出致伸科技對投資未來的承諾。

第一季資訊產品佔致伸總收入的45%，其次是智慧生活產品（29%）和汽車/工業互聯網 (AIoT) 等相關產品（26%）。與去年相比，汽車/工業互聯網 (AIoT) 等相關產品的比重持續增加，權重從2021年第一季度的13% 和2022年第一季度的19%，增加到2023年第一季度的26%。

致伸科技事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，致伸科技第一季度營收受惠於汽車ADAS、B2B相機和新產品在相機模組應用的強勁需求。但是受到升息與疲弱的消費者信心的影響，PC/筆電/電競等產品的需求疲弱。展望2023年第二季度，我們預計營收將持續受到PC/筆電/電競、消費聲學等產品疲弱的影響。但因產品組合的優化、嚴格執行樽節方案以及更積極的管理庫存等現金流，第二季獲利表現將優於營收增長。