小編今（3）日精選5件不可不知的國內外財經大事。PC產業過去二年歷經30年來最嚴峻下行循環考驗，底部終於浮現。

摩根士丹利證券日前先從PC相關半導體觀察到部分回溫跡象，當時就透露出PC產業逐漸走出陰霾的徵兆，此次台、美下游硬體團隊聯手，直指PC產業短期雖不慍不火，然通路庫存持續下降，部分需求也慢慢浮現，加上機構法人將目光放眼2023年以後的復甦機會，大摩強調，確實不必再對PC產業如此悲觀，一口氣終結對產業悲觀看法，並升評多檔指標股。

【1】大舉升評 大摩翻多PC產業

摩根士丹利證券看前景翻多，直指已有愈來愈多跡象表明第一季就是產業底部，大規模升評全球七檔PC OEM與NB ODM指標股，台廠中以廣達為投資首選、升評至「買進」。

【2】離岸風電區塊開發 傳2業者不簽約

離岸風電區塊開發3-1期簽訂行政契約即將在6月底截止，卻傳出至少有2家開發商決定不簽約，面對有開發商擬放棄本期開發的可能，經濟部表示，若開發商不簽約、後續再來投標，將列為過去風場開發實績作為扣分項。至於因此無法開發的容量，將討論在區塊開發3-2期以外加方式釋出，確保再生能源建置數量。

【3】環球晶併兆遠 1張換50張

環球晶、兆遠雙方董事會通過換股合併，換股比率為每1股兆遠換發環球晶0.02股普通股，待取得主管機關核准之後，兆遠將下櫃並申請停止公開發行，兆遠為藍寶石基板廠，不敵大陸低價競爭，環球晶認虧兆遠，並推動轉型。

【4】Fed升息1碼無懸念 將討論是否暫停升息

華爾街日報報導，聯準會（Fed）在周二到周三舉行的決策會議，升息1碼將是毫無懸念。不過在同時決策官員還將針對是否暫停40年來最快的緊縮循環展開討論。

【5】華爾街砍蘋果財測 台積電不妙？

高利率及大環境不景氣持續打擊消費需求，連蘋果也難倖免，令華爾街下修iPhone銷售預期。蘋果預定4日盤後公布今年度第二季財報，是否衝擊台積電值得留意。