節目班底Pag近期在節目上透露，某位女團出身的藝人有「藝人病」，因為對方認為自已的身分與KOL不同，報價還開出天價，嚇得她不敢再聯絡，節目片段播出後，詩亞（舊藝名：斯亞）就遭到網友點名，對此，她也曬出與Pag的對話紀錄澄清自己是藝人，但並沒有開天價。

詩亞昨（2）日在社群上轉發節目《小姐不熙娣》片段，她表示，自己在當初洽談合作時並沒有強調自己是藝人「但我也確實是藝人，跟KOL是不同屬性的，這是陳述事實」。

接著，提到與Pag對話的過程中，沒有不禮貌的用詞，更沒有所謂的天價之說「不然不會有那麼多跟我長期合作配合的廠商，價格都是公道合理的」也認為照片被放在官網上會像是代言人「跟業配當然就是不同的工作內容了」。

然而，她也坦言，被任意抹黑的感受不是很好，對方若有問題，應該要在當下直接溝通，「甚至錄影遇過那麼多次，也都有打招呼，背後被這樣講，真的感覺不是太好」詩亞表示，自己很喜歡去《小姐不熙娣》錄影「我相信幕後的工作人員認識了解我的，都知道我沒有所謂的藝人病」最後，強調自己發這篇文是為了澄清，沒有任何怒嗆或是情緒性的發文。