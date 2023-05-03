一名女網友分享，在全聯找到一款超實惠的「漢堡麵包」，一顆只要6元，口感鬆軟好吃，買回家以後自行加入生菜、雞蛋和起司等配料，就變成一頓超級豐盛的早餐，引起網友討論，不少主婦暴動直呼，很常買這款麵包回家，當早餐超方便。

一名女網友日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，之前在網路上看到很多人超推一款漢堡麵包，這次她逛全聯看到立刻就買了回家，結果比想像中還要好吃，麵包的口感鬆軟，而且吃得到白芝麻香，重點是一個只要6元，這真不能再挑剔了，根本是月底沒錢的時候的好夥伴。

貼文引起網友討論，不少人點頭表示，一個只要6元，真的不能再要求更多。「我是覺得方便又便宜，偶爾吃還不錯」、「6元真的便宜」、「有時候會有打折的4元。我會都掃回來冰冷凍，要吃的時候用氣炸鍋+熱，好好吃」。另有不少主婦分享早餐做法。「我也是買這個回家做早餐，火腿培根雙蛋馬札瑞拉漢堡」、「夾個漢堡肉+蛋，灑點胡椒，美味早餐完成」。

不過也有網友說，看到便宜買過好幾次，單吃麵包的部分覺得蠻普通的，沒有什麼出色的地方，可能要自己夾一些料，做成漢堡才會比較好吃。