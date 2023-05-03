30歲男星謝震廷過去參加《超級星光大道》出道，和楊宗緯、林宥嘉是「同班同學」，2015年他推出首張創作專輯，獲得第27屆金曲獎最佳新人獎，之後他傳出憂鬱症纏身，還疑似被前女友爆料代付房租卻遭拋棄，引來他澄清是：「那些不是事實的誤會」。今(3日)週刊報導他疑似有新歡，與一名「長輩雄偉」的正妹深夜曖昧互動，但他暫未回應兩人關係。

謝震廷當年年紀輕時爆紅，音樂路卻走得坎坷，近年減少出現在螢光幕前，去年則發長文分享有憂鬱症，「我的病情並不樂觀，足不出戶、隔絕外界長達近一個月，我不知道乖乖服藥後的我是清醒的，還是癱在床上盯著天花板流淚的我是清醒的」，並坦言有時不明白活著的意義，引來粉絲關心安慰打氣。

2021年，謝震廷曾在臉書開砲，點名「某聲林之王冠軍」，對女友始亂終棄，大學時期還害仰慕者想不開，更自以為是情聖，之後謝震廷正面點名，所指的是李友廷，並強調：「除了覺得被背叛之外，還感到相當噁心，而我不能在公領域告知證人與證據，是因為受害者需要被保護，所以接下來的事情很單純。」而李友廷所屬的華研國際回應傳聞並非事實，「也在此籲請網友與各界勿再以訛傳訛，對於任何損及李友廷名譽、形象與權益的言行，本公司絕對依法追究。」

而謝震廷2016年一度被舊愛爆料替他做家事、付房租，男方卻在分手後無縫接軌新歡，當時他喊冤說：「就讓它過去吧，時間會證明一切」，並表示前女友可能是被煽動才對外放話。今據《鏡週刊》報導，本月13日晚間直擊謝震廷和一位巨胸妹在北市東區騎樓聊天互動，最後謝震廷牽起對方的手一起回家，關係相當曖昧，疑似是新女友，但謝震廷暫未回應。

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