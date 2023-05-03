在法說會後，法人給予較保守的「中立」評等，主要因素包括：1.電子產品庫存去化速度不如預期，同時三大記憶體廠均宣佈減產；2.晶圓製造廠2Q23產能利用率在低谷徘徊，3Q23除台積電外難有顯著回溫；3.利用率下滑、能源價格、產能擴充帶動的折舊壓抑環球晶獲利能力。

環球晶主要競爭對手為日本信越、日本 Sumco、德國Siltronic AG以及韓國SK Siltron，主要客戶為三星、Intel、台積電、美光、Infineon 等半導體廠。

繼前次法說表示能見度偏低後，此次環球晶法說也釋出復甦將在2H23-1H24的說法，靜待下半年由資料中心需求帶動半導體產業回溫，預期今年2Q 8吋/12吋產能利用率由滿載降至約90%，加上2023年日本、義大利、台灣等地能源價格上揚，預期影響毛利率1.2ppts，且市場需求不佳成本難轉嫁予客戶，僅在後續簽訂LTA時納入考量。