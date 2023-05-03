周二收盤，道瓊指數跌367.17點或1.08%，收33,684.53點。標普500指數跌48.29點或1.16%，收4,119.58點。那斯達克指數跌132.09點或1.08%，收12,080.51點。費城半導體指數跌22.24點或0.74%，收2,996.86點。

美國財政部長葉倫表示，如果沒有立法提高政府債限，聯邦政府最早可能在6月1日無法履行所有付款義務。

聯準會料將在周三宣布升息25個基點，投資人對央行可能釋出的訊號感到焦慮，聯準會是否會透露這一次是最後一次升息，或透露如果通膨仍然高漲，是否將進一步升息。

標普500指數11大類股僅非必需消費類股收高，終場微漲0.16%。投資人擔心美國可能倒債，原油價格崩跌逾5%，拖累能源股指數大跌4.28%，表現最差；其次為標普金融股收跌2.3%。

在第一共和銀行被接管和標售後，地區銀行股延續周一以來的跌勢。第一共和銀行大部分資產由摩根大通收購。

KBW地區銀行股指數下挫5.5%，創下3月13日以來最大單日跌幅，盤中一度跌至2020年11月以來新低，拖累標普500銀行股指數收跌3.2%。

重量級科技股僅亞馬遜漲1.55%。微軟跌0.05%，蘋果跌0.62%，Alphabet跌1.75%，特斯拉跌0.94%，Meta跌1.62%，網飛跌2.03%。

台積電ADR跌1.21%。

雖然投資人擔心聯準會的激進升息將使美國經濟陷入衰退，但根據最近的財報電話會議，企業和分析師可能變得沒那麼悲觀。根據Refinitiv周二的IBES數據，第一季財報季已經過了一半，分析師預估標普500指數成分股總獲利較去年同期下跌1.4%，而在4月初財報季登場之前，華爾街預期企業獲利恐將下跌5.1%。

美國交易所成交量總計為123.3億股，過去20日均量為104.4億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為3.55：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.46：1。

標普500指數有17檔成分股創下52周新高、13檔創新低。那斯達克指數有46檔創52周新高、407檔創新低。