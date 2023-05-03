來自澳洲的交換學生肖雷（Alex Shorey），今年4月初誤吞老鼠藥中毒送醫，病況一度危急；經北醫治療，情況趨穩。家屬達成募款金額後，包下醫療專機讓他返回澳洲，肖雷3日清晨5點50分搭機離台。

今年24歲的男大生肖雷，天還沒亮就由救護車送抵桃園國際機場第二航廈，經移民署確認人數、航警完成安檢後，救護車開到停機坪的醫療專機旁，由隨行人員協助登機，5點50分起飛。

救護車駛抵停機坪，把肖雷送上醫療專機。（陳麒全攝）

肖雷在台經歷掀起不少討論，他中毒送醫後，家屬為了讓愛子獲得更好的醫療照護，決定包專機來台接人，並於上月29日達成約406萬新台幣的募款金額。但家屬透過平台宣稱肖雷在小吃攤誤食老鼠藥，還說因延誤診斷、缺乏有效治療等，導致嚴重併發症，一度引起外界質疑。

肖雷後來透過北醫轉述，吃到老鼠藥和台灣小吃無關，打臉家屬越洋發言；台灣醫界也有專業人士PO文，認為「案情不單純，水很深」。

肖雷的家屬已於4月30日更新募款專頁內容，除了感謝捐款者愛心，也感謝台灣社會對肖雷的支持與關心，更一改先前態度，特別感謝北醫及醫療團隊，讓肖雷度過此次健康危機，拯救了他的生命。