台大婦產科醫師施景中經常在臉書分享暖心故事，今他又再度更新臉書表示，5年多前一對馬來西亞籍父母懷第一胎產檢時，被當地醫師診斷出異常、不建議生下來，他們上網尋求施景中協助，最終孩子順利出生，近日他們也帶著孩子到台灣，特地感謝施景中當年隔海幫助，讓施景中忍不住說「我很高興我做對了一件事，幫這可愛的小孩平安地到這世界上。」

施景中今（3）日凌晨於個人臉書指出，這對父母在檳城產檢被診斷出胎兒異常（CPAM，先天肺部呼吸道異常），當地醫師都說沒看過這情況，也不知如何是好，他們只好在網路找資料，透過臉書私訊他。

施景中坦言很不喜歡網路私訊問診，因平日上班已很忙碌，不願再被訊息打擾，但看這對父母為了孩子到首都吉隆坡，找了當地最有名的醫師，得到的答案仍是「不建議生下來。」他耐心地在下班後回覆各種問題，並表示罹患先天肺部呼吸道異常的孩子，還是可以順利出生，經過手術後跟正常人無異。

施景中說，最後孩子在當地出生，他建議對方在寶寶3個月大左右搭機來台，推薦他到小兒科教授許文明進行手術，術後他也到加護病房探視，沒多久寶寶就出院。本應該要回診追蹤術後狀況，卻因新冠肺炎導致無法來台。

直到近日邊境解封，他們再度帶著寶寶到教授許文明的診報到、做電腦斷層，許文明向表示，「以後不用回診了。」他們帶著土產到施景中門診道謝，施景中說「以後可能不會再看到他們了，但我很高興我做對了一件事，幫這可愛的小孩平安地到這世界上。」