彰化市昨天傍晚發生大樓火警，位於景宗街的社區大樓一樓倉庫不明原因起火，濃煙密布，幸好未釀傷亡，彰化縣消防局獲報派遣消防人車到場，約半小時即將火勢控制，起火原因調查中。

傳出火警的彰化市景宗街社區大樓，因外牆磁磚嚴重剝落，外觀就像馬賽克及壞軌的硬碟，去年底在網路上引發討論，也驚動主管機關，要求改善否則開罰。

當時該大樓社區管委會對外表示，因建商已經倒閉，根本找不到人，大樓外牆維修費估計約要3000萬元，管委會資金不足，所以每戶要負擔近10萬元的維修費，意見難統一。

消防員鋪設水線灌救。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

昨天傍晚該棟大樓一樓倉庫發生火警，使該大樓又受到注目。消防局派遣彰化、東區及花壇等消防分隊人車到場搶救，鋸開鐵門灌救密閉悶燒的倉庫。

消防局第一大隊大隊長張恭維指出，該大樓一樓的倉庫起火，很快就控制火勢，同時逐層搜索倉庫上方樓層，沒有人員受困，起火的地方是放置水冷扇的倉庫，起火原因尚待調查釐清。