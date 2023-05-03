北市一名許姓男子去年搭乘台北捷運時，對同車廂的女乘客A襲胸，同日晚間，還於捷運站內追逐另名女子B，強行把B女壓在地上觸摸胸部。台北地院審結，依犯性騷擾罪，判許男有期徒刑2月，又犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月。可上訴。

判決書指出，許姓男子2022年7月間搭乘捷運淡水信義線往象山方向，趁A女乘客不注意之際，偷摸A女胸部，同日晚間許男於信義安和捷運站內，追逐另名女乘客B，強行將B女壓在地板上，徒手抓B女胸部，導致B女前胸多處抓傷，以強暴的方式猥褻得逞，案經A、B報警處理，全案才曝光。

對此，許男接受警詢、偵訊時均坦承犯行，檢察官核對A、B的證詞及證人的證述，再加上捷運車廂監視器畫面翻拍照片、信義安和捷運站內監視器錄影畫面、醫院驗傷單等證據，認定許男的自白與事實相符，堪認罪嫌，依法將其起訴。

台北地院審理時，法官認為許男為成年人，卻為了一時衝動，趁著A女不注意之際作出性騷擾行為，還用強迫的手段猥褻B女，對B女造成身體傷害，顯然欠缺尊重他人身體自主權利的觀念，讓A、B女心中留下難以抹滅的陰影，考量許男尚未賠償或取得A女的諒解，已與B女和解等情狀，依犯性騷擾罪，處許男有期徒刑2月，又犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月。可上訴。