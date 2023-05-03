英醫護管理專科學校、高雄醫學大學、高雄市立圖書館於2日共同簽訂MOU合作計畫，育英醫專與高醫大2校，將服務學習課程、醫院醫療諮詢講座帶入三民分館場域，提供分齡分眾、社會共融多元化專業服務。

自2020年育英醫專、小港醫院及高雄市總圖簽訂MOU合作計畫開始，選定草衙分館成為高雄市首座樂齡長照主題圖書館，名譽董事長楊俊明熱心公益，捐資興設高市圖草衙分館喜閱網、愛閱網專區，嘉惠大小朋友。

2021年疫情期間，育英與草衙分館合作策展「樂齡星球．Loving新生活」特展，與長者一同歡慶過元宵；2022年草衙分館更榮獲衛福部「共老獎」，也是全國第1個擁有該獎項的公共圖書館，育英將持續扮演社區健康共好夥伴，提供專業服務善盡社會責任。

育英醫專董事長侯明鋒表示，育英醫專位於三民區，長期在地深耕，為社會國家培育優質的醫護、長照領域人才，跨域整合多方專業與資源，串接在地社區生活提供專業服務，持續推動社區健康營造，落實大學社會責任。

育英醫專名譽董事長楊俊明捐贈三民分館「生活保健」專區書籍嘉惠民眾，母親節前夕高齡97歲母親楊媽媽及楊大姐也親臨會場，支持並參與「全齡共讀、健康共好」活動。高雄醫學大學董事長陳建志，捐贈「喜閱網」專區書籍，提供學童自主學習提升閱讀力。兩校資源強化三民圖書分館特色，共同打造「全齡共讀、閱動健康」主題館，滿足國小學童及樂齡族群閱讀需求。