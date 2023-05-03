小S昨(2日)出席活動時，被問到汪小菲、葛斯齊等關鍵字，尷尬閉口不答，更透露姊姊大S下令，希望她以後不要當大S的發言人，可見與前姊夫關係降到冰點。今週刊報導，汪小菲近日兩度撲台，成了大、小S的拒絕往來戶，接送家人也僅讓親人在大S家下車，自己多次過家門而不入，最後深夜獨自回到S Hotel過夜。

大S、汪小菲前年底宣布辦妥離婚手續，結束10年婚姻，去年3月大S閃電宣布再婚具俊曄，又因贍養費一事狀告汪小菲，令汪小菲暴走在微博連發多文，對象不僅指名前妻，連小S、許雅鈞、S媽都被拖下水，更暗指具俊曄吃軟飯，床墊都不換，引發後來的床墊之亂。

當時汪小菲揚言隔天就要來台決一死戰，但後來並未出現，遲到132天後才在上月現蹤台灣，而S家只派出的S媽接待汪小菲，有別於先前發文的火氣，汪小菲後來見到S媽仍是親暱稱呼「丈母娘」，並表示久違來到台灣像回到家，而S媽則無奈表示，是大S請託自己才會出面，至於汪小菲會待多久？S媽強調不會多問，也不知道目前官司進展，「我要當一個不討人厭的老人家。」

據《鏡週刊》報導，汪小菲日前在影片中宣布現在疫情解封，會兩個月飛來台灣一次，近期他已來台兩次，但只看了親人和S媽，和大小S都避不見面，更上演汪小菲前腳才離開大S家，小S的車後腳就駛到姊姊家門口的場面，而當晚媒體直擊汪小菲和邵昕吃飯，隔天又到燒肉餐廳跟其他人聚餐，同行還出現「歐弟」歐漢聲，最後汪小菲獨自回到S Hotel過夜，據傳飯店已經撤下大S的所有照片，未來會著手改名為菲行商旅持續經營下去。