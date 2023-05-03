近年詐騙手法千變萬化，話術也不斷更新，因此高雄苓雅分局為協助轄內里長更新反詐新知，提升「反詐里長隊」的宣導效果，再次與區公所合作，邀請轄內各里長參加反詐新知交流。苓雅分局偵查隊隊長陳仁正演講時用一口流利的台語拉近與聽者的關係，超接地氣的方式也受到在地里長深深喜愛。

陳仁正演講內容全程使用台語介紹，包括「假網路購物」、「假投資」、「假解除分期付款」、「假愛情交友」、「假親友」、「虛假ChatGPT APP詐騙」及「健保卡詐騙」等多種詐騙手法及應對技巧，並與里長們透過有獎徵詢方式熱絡交流並強調「1聽、2掛、3查證」的重要性，讓反詐里長隊的成員們都能即時更新詐騙知識，並傳達給轄內里民，減少民眾受害機會。

分局長王世芳表示，詐騙手法日新月異，呼籲民眾應提高警覺，切記「保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線」之原則，如有任何疑慮均可向就近派出所尋求協助或諮詢，降低受害可能性。