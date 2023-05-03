據美國之音報導，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）周二（5月2日）在與史汀生中心討論美中關係時坦言，美中之間的競爭非常激烈，是一個雙方都很難以處理好的困難關係，但他呼籲北京保持與美方的高層溝通並進行更廣泛的接觸，使關係穩定下來。他說，「我們從未支持冰凍這個關係。」

報導稱，伯恩斯重申，美國的「一個中國政策」沒有改變，但兩岸長期存在的分歧必須以和平方式解決。至於中方在俄烏戰爭中發揮調停作用是為了結束戰爭還是為了加強中方在國際事務上的影響力，伯恩斯大使說，這還有待觀察。

伯恩斯：美中關係是困難的，正在努力穩定這個關係

擔任美國駐華大使一年有餘的伯恩斯周二與華盛頓智庫史汀生中心的兩位專家進行了一個小時的對話，就美中關係中範圍廣泛的問題分享了他的看法。

伯恩斯評估自己上任一年多來的美中關係時說：「這是一個錯綜複雜的關係。競爭非常激烈。顯然，這是一個對美國來說非常重要的關係。我認為，在我來中國的過去14個月裡，我們看到了這一切的延續。在這個困難的關係中，我們正在努力穩定我們之間的關係，加深我們之間的溝通管道。」

伯恩斯說，拜登總統一上任就對如何與中方打交道制定了明確的政策，即投資於自己國家的實力，以便在經濟、技術、軍事和安全領域與中方進行長期競爭，同時加強同盟關係。

這位美國資深外交官說，拜登政府通過了《晶片法》等一系列法律，對美國進行史無前例的投資，同時美國也極大了加強了與日本、韓國、澳洲和菲律賓等盟國的關係，通過四方安全機制進一步加深與印度的戰略合作等，使美國處於相對於中方來說從未有過的有利地位。

伯恩斯說：「我從1988年就開始訪問中國，長期以來一直參與我們在這個地區的政策。至少在我的職業生涯中，我們在印太地區從未有過如此強大的地位。」

伯恩斯還認為，美中之間正在進行價值觀上的競爭，而這是雙方之間最主要的區別。「我們信仰宗教自由和人的自由。我們相信，每一個美國人都享有第一修正案和權利法案賦予的自由。我們希望世界其他地方也能這樣。當然，中國有一個非常不同的哲學。」

拜登總統把這種價值觀上的競爭描述為自由與專制之間的競爭。不過伯恩斯表示，儘管美中之間是一種高度競爭的關係，是一個對雙方來說都難以處理好的關係，但在符合美國國家利益的一些領域，美國也希望與中方合作，盡最大努力共同應對一些重大的全球挑戰。

伯恩斯：從未支持過冰凍美中關係，希望中方與美方相向而行

由於新冠疫情，美中高級官員之間的接觸幾乎中斷。在美中兩國元首去年11月在印尼峇里島會晤後，美國國務卿布林肯本來定於2月初訪華，但這次訪問因為發生了中方的偵察氣球事件而延後。在時任美國眾議院議長裴洛西去年8月訪問台灣以及美方擊落了中方的偵察氣球後，中方軍方領導人多次拒絕了美國國防部長奧斯汀以及參謀長聯席會議主席馬克．米利將軍的通話要求。對於美國總統拜登有關希望與習近平通話的表態，中方也冷淡回應。

伯恩斯說，美國認為，兩國政府之間需要有更好、更可靠和更一以貫之的管道，這種溝通在關係存在重大分歧時尤其重要，「我們的關係中有太多的事情在發生，有太多讓我們彼此競爭激烈的問題，我們應該始終如一的進行討論。」

他說，美方隨時準備與中方進行對話，希望中方在這個問題上能夠與美國相向而行。「我們真正需要的是在內閣層面進行更廣泛的接觸，美國已經為此做好了準備。所以我們希望中國政府也能做好準備。對我來說，很難預測這種重新接觸何時會再次出現。但我們從未支持冰凍這個關係。當總統談到這種關係時，他經常被問到這個問題。當然，他知道我們一直處於競爭關係的事實，但他經常說我們不想與中國發生衝突。我們不想回到與中國進行冷戰，我們需要這種關係更加穩定。」

伯恩斯說，在過去一個月左右的時間裡，他以及美國駐華使館的其他官員與中方外交部的高級官員和對等官員一直保持聯繫。

伯恩斯說：「我認為這是一個好的跡象，表明我們能夠在北京傳遞信息，交換看法，討論困難的問題，有時談得很長，但你確實需要比這要更廣泛的關係。我們的內閣成員都是經驗豐富的人，他們需要與中國同行建立關係和接觸。所以我們對此有更廣泛的雄心，但這並不是說我們沒有任何聯繫，當我們真正需要的時候，我們可以在一兩個小時內與中國政府取得聯繫，甚至比這更快。」

伯恩斯：「一個中國政策」沒有改變，必須和平解決兩岸分歧

台灣問題一直是美中關係中最敏感的問題，也是導致目前雙方關係高度緊張的原因之一。美國有不少人，包括軍方高級將領都擔心，中方領導人習近平會對台灣動武。

擔任過美國國務院發言人和負責政治事務的國務次卿的伯恩斯在被問到美中之間是否現在更接近於在台灣問題上爆發衝突時強調，美國的「一個中國政策」沒有發生改變，但兩岸分歧必須以和平方式解決。

伯恩斯說，「台灣是美國和中華人民共和國之間的一個中心問題，幾十年來一直如此，現在仍然如此。我們的政策是一貫的，我們的『一個中國政策』沒有改變。這個政策基於50年來一直指導我們的原則：《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證。每次只要有機會，而且我與中國領導人私下就這個問題進行過多次討論，我都闡明這一點。當然，我們還會說，美國認為，任何兩岸分歧的解決途徑必須是和平的，這是至關重要的，因為我們這樣說不僅是正確的事情，因為這是唯一可能在公平基礎上解決這個長期爭端的辦法。而且還因為台灣海峽是一條至關重要的國際航道，一旦因為武力而被關閉，它將對全球經濟、貨櫃運輸和世界上這個地區的所有主要經濟體產生重大影響。所以我們在這個問題上是一貫的。」

伯恩斯還表示，美國不接受中方有關爭取和平統一台灣，但「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」的表述。

美中經濟沒有脫鈎，但「社會的脫鈎」不健康也不明智

美中關係的緊張以及諸多不確定性，包括爆發台海衝突的可能性，影響了美國企業在中方的經營，使它們無法決定是否在中方進行長期投資。

在被問到美國公司該如何對可能的突發事件做準備時，伯恩斯沒有做出直接的答復。他說，毫無疑問的是，這些公司的經營環境很困難。

伯恩斯說，「我們試圖盡我們所能地引導他們，但我們也會向他們指出有關的法律，例如《防止強迫維吾爾人勞動法》。我們向他們指出我們在一些技術領域採取的明確的行動。在這些領域，坦率地說，我們不會允許他們向中國軍方或在國家安全、軍民融合領域出售數字經濟中一些關鍵領域的先進技術。」

儘管如此，伯恩斯指出，中方是美國的第三大貿易夥伴，是美國最大的農業出口市場，五分之一的農產品出口到中方。去年，兩國之間的貿易額進一步增加而不是減少了。他提到，國家安全顧問蘇利文以及財政部長葉倫在最近的講話中都表示美國不尋求與中方進行經濟上的脫鈎。

伯恩斯說，受新冠疫情的影響，目前只有350名美國學生在中方留學，說明美中兩國出現了「社會的脫鈎」，而這種情況是「不健康的，也是不明智的」。

中方調停俄烏戰爭的意圖有待觀察

在被問到中方調停俄烏戰爭是真的為了和平還是為了擴大自己在全球，特別是歐洲的影響力時，伯恩斯回答說，這還有待觀察。

伯恩斯說，「我們還要看。一段時間以來，我們一直建議中方與澤倫斯基總統進行最高層的接觸。習近平主席的電話是一個好的第一步，但我想，對你的問題的回答是，我們得看接下來這裡會發生什麼。中國與俄羅斯的關係非常密切，是一種支持性的關係。但我們當然希望看到中國在對俄羅斯提出建議時更加強硬，而且我們希望看到烏克蘭政府能夠接受的盡快結束戰爭的行動。」

伯恩斯大使說，中方是否向俄羅斯提供致命的軍事援助的問題是美中關係中的一個核心問題。布林肯國務卿等人都警告中方不要這樣做，並明確無誤的說明了這樣做的後果。