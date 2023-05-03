●LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby在談到自3月以來矽谷銀行、Signature Bank和第一共和銀行接連倒閉時表示，投資人擔心事情還沒完，利率將繼續升高，這可能催化出更多問題。在借貸成本不斷升高之際，越來越多有關於商用地產可能爆發問題的聲音出現，而這個領域與地區銀行有關。

●AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，我們認為對銀行業的擔憂，加上對政府債限的不安，最重要的是對聯準會未來政策立場不明的擔憂，都助長了今天這種避險情緒。由於這些其他因素，像銀行業這種已經面臨壓力的領域便籠罩更大的不安。

●Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，周二的盤勢反映出投資人日益升高的擔憂，即更多銀行恐將如第一共和銀行一樣開始出現存款急劇外流的情況，再加上聯準會明天（周三）的利率決定，投資人對金融股的焦慮感升高並擴散到整個市場，而債限問題也是導致市場更加焦慮的原因之一。

●JonesTrading首席市場策略師Michael O'Rourke表示，投資人體認到短期內所面臨的挑戰，這些阻力包括聯準會的政策會議、迫在眉睫的債限問題、對銀行業的擔憂，以及疲軟的經濟數據。

●在周一舉辦的投資人會議上，私募股權投資基金Apollo Global Management共同創辦人兼執行長Marc Rowan表示，銀行業的動盪還未結束，銀行業將收緊銀根導致信貸環境緊縮，下一波危機可能由商業地產市場所引爆。商業地產業約8成的融資，都是由中小型地區性銀行所提供。