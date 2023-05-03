台中市20歲施姓女子患有身心障礙，日前獨自徘迴在大雅區街上，警方獲報馳援並將她帶回所內休息，正巧遇到焦急家屬前來報案協尋，沒想到雙方在派出碰面，彼此都相當開心，團聚的畫面也令人動容，家人也非常感謝警方的協助。

大雅警分局指出，大雅派出所警員賴家倫、邱勝輝日前深夜執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱大雅區中清路5段與文化路口有一名身心障礙女子需要協助，警方立即趕往現場了解。

現場看見一名女子疑患有智能障礙，無法正常地表達，身上未攜帶任何證件，警方先將其帶返所休息，並持續使用警政系統查詢身分，正值系統皆無資料可尋時，少女家屬剛好至所欲報案失蹤，才得知20歲施姓女子已平安在所內休息。

家屬表示，施女患有小兒麻痺，所以無法正常與人交談，非常感謝警方熱心協助；警方也向家屬宣導如有此類情形，可隨身攜帶資料小卡或是配戴防走失手環，才能避免危害再次發生。

大雅派出所長賴克温呼籲，民眾家中成員如有身心障礙情形者，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，若失去聯絡亦勿慌張，只要發覺親屬行蹤不明即可向警方報案協尋，並請記得攜帶親人最近的生活照片，以及告知警方失蹤人當時之穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等特徵。