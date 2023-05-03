國民黨台北市議員秦慧珠。（資料照,黃世麒攝）

台北市議員徐巧芯1日PO出與市長蔣萬安視察廣慈博愛園區社福大樓的照片，並寫道「我絕對不會說沒來的人是不關心」，遭同黨議員秦慧珠嗆「不厚道」。針對秦慧珠此言，臉書粉專「政客爽」嘆，國民黨會辛苦的最大問題不是民進黨，而是這些扯後腿的內鬥藍。

徐巧芯1日跟蔣萬安視察廣慈博愛園區社福大樓，PO照寫道「我絕對不會說沒來的人是不關心」，此話惹怒藍綠議員，秦慧珠酸徐「不厚道」，也諷刺市府這個活動肯定不重要，完全沒有其他議員，「我們都沒收到通知」。而在這之前，徐巧芯以「世代交替」宣布投入黨內立委初選時，當時秦慧珠曾轟徐「為己謀權」，更批國民黨被「喜歡吵鬧的小雞」牽著鼻子走。

此外，秦慧珠在蔣萬安上任3個月時，曾砲轟蔣市府欠缺與市議員以及各地里長的溝通；還曾在4月19日揭露，北市府大陸小組的召集人與副召集人仍是前市長柯文哲與副市長蔡炳坤，且小組委員任期於今年3月24日屆滿，而新的大陸小組完全未組成，質疑蔣市府螺絲鬆了。

臉書粉專「政客爽」今(3)日在臉書表示，國民黨會辛苦，最大問題不是民進黨，而是這些扯後腿的內鬥藍。該粉專諷刺表示，像秦慧珠這樣的內鬥藍，對外沒戰力，對內很有力。

蔣萬安上任不斷給予「建言」的秦慧珠曾被質疑是否有「網內互打」的問題，秦慧珠當時則強調，自己人若不認真監督，讓在野黨來罵，就是國民黨失職。