拜登政府對大陸先進半導體設下嚴格出口管制措施，無法取得美系技術與設備，加上美國盟友日本、荷蘭及南韓都有意加入制裁行列，大陸先進半導體發展面臨前所未有的阻礙。在此狀況下，技術門檻較低汽車晶片產業卻有驚人發展，製造商與產值快速增加，甚至被媒體形容為大陸已經組建一支生產成熟製程晶片的強大軍隊。

南華早報報導，除了美國制裁的刺激，疫情期間爆發的汽車晶片荒，讓製造商不斷擴大生產力道，截至2022年底，光廣東省就已經有8900家汽車晶片製造商立案。

根據諮詢機構Askci報告顯示，今年大陸汽車晶片的產值將達到172億美元（約新台幣5291億），比2018年成長將近55%。報導提到，由於美國制裁讓大陸產生無法生產智慧型手機與筆記型電腦的高階晶片，因此廠商將資源投入成熟製程，並依靠全球最大的電動車市場的優勢，快速且蓬勃發展。

總部位在美國的研調諮詢機構Frost & Sullivan大中華區執行董事Weili Xiang指出，「隨著汽車技術不斷進步，與自動駕駛或智慧型功能有關的晶片正在快速發展，國內外廠商蜂擁而至，讓許多晶片製造商的業務爆發。」

不具名的分析人士指出，在微控制器（MCU）領域，瑞薩和恩智浦半導體等全球巨頭處於長期領先的地位，因此國內汽車晶片製造商更關注人工智慧（AI）和單晶片系統（SoC）的技術。