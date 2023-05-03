南韓人氣實況主「企鵝妹」（柳允進Jinny）長相清新、甜美，2018年曾來台念書，累積大票人氣。近日她抵台並展開徒步環島直播的計畫，走至淡水某土窯雞店時，被紅衣男請客，該餐廳莫名被1星負評灌爆，後來她到好市多北投店，因被告知不能直播而離場，店家也被出征；對此，好市多回應了。

企鵝妹1日走到淡水淺水灣時，路過一間土窯雞店，有位紅衣男上前搭訕企鵝妹，還熱情地請客，兩人同桌吃烤雞約20分鐘，未料該土窯雞店被大批企鵝妹粉絲猛刷負評，「丟台灣人的臉，企鵝明顯不想待硬要留」、「照你們這操作，是不是接下來的人都可以攔截企鵝妹」等，事後老闆喊冤，強調不清楚紅衣男的身分，更不知道企鵝妹有來光顧，對於不理性的網友，已聘請律師不排除提告。

企鵝妹後來走到北投好市多，起初因路線複雜走錯地下道，來到較偏僻的巷弄，讓觀看直播的粉絲十分擔心，好在熱心民眾指引正確的道路，企鵝妹平安地抵達北投好市多，在熟食區採購Pizza、可樂，打算當作晚餐大快朵頤，卻被店員提醒不能在店內直播、錄影，企鵝妹稍微皺起眉頭，便拿著餐點到停車場用餐。

想不到店員制止的舉動，又惹怒企鵝妹的粉絲，紛紛到好市多北投店狂刷1星負評，「欺負人是嗎？好市多有啥了不起，抵制啦」、「不能攝影但為什麼要把人趕走，爛」等，好市多面對廣大的負面聲浪，也做出回應，表示賣場採會員制度，為維護會員的權益，全球好市多會員注意事項中明訂「好市多賣場禁止拍照、攝影、錄音」。

事實上，企鵝妹徒步環台時，特別公告3件事，希望粉絲多多配合，第一、希望粉絲們不要隨便出征餐廳業者，強調自己只想完成步行環島的挑戰，不以名人自居，也不認為自己多特別，拜託粉絲不要影響店家做生意。第二、請大家拍照注意安全，勿違規停車，安全第一。第三、因為需趕行程，企鵝妹希望粉絲用錄影的方式記錄她環島的過程，或等到她步行到餐廳等停頓點時，再提出合照的要求。

企鵝妹從4月23日開始徒步環島，並在Twitch全程直播，本月2日在IG發文表示：「總共走了200公里！從九份走到基隆、再到台灣最北極點、以及到達北投捷運站！途中也取得了許多厲害的成就！真的非常謝謝大家！」