好市多進口的A肝莓果今天再度傳出又有含有病毒的莓果進口，衛福部部長薛瑞元表示，近日食藥署在邊境又攔截到不同國家進來的莓果，已經緊急請食藥署暫停好市多莓果的輸入。

薛瑞元今天早上出席立法院專案報告，會前受訪表示，針對好市多進口莓果部分做了緊急處置，對於好市多進口的莓果產品在邊境做百分百的檢驗，最近又檢出不同地區進口的莓果，因此已經請食藥署暫停好市多的輸入。食藥署也證實，是在邊境攔截。

好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」遭檢出A肝病毒陽性，已賣出17噸。食藥署日前下令好市多下架，但遭外界質疑，從產品4／11被要求下架到驗出病毒4／28公開消費警訊，拖了17天才讓消費者知道，A肝潛伏期長達50多天，讓民眾非常擔心。

對此，薛瑞元表示，應該是時序沒有釐清，最早發出警訊是美國FDA，但是來自美國的批號，經檢視，最後沒有進到台灣，當時維持綠燈，但食藥署很警覺，做後市場調查，以進來在市面上流通的去調查抽驗。

他強調，A肝的檢驗不像是農藥檢驗那麼簡單需要時間，當檢驗出來結果發現是從墨西哥來，而後市場檢驗是則是好市多從智利進來的莓果乾被檢出有A肝病毒，因此立即做了緊急的處置，針對所有好市多進口的莓果，在邊境的部分百分百的檢查。