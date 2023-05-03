金鐘主持人黃子佼出道多年一向廣結善緣，昨(2)日晚在個人臉書抗議「天下雜誌」，專欄文字未通知及討論卻遭刪改，罕見怒發文，「如果不愛我的文，我就此請辭了，感謝天下雜誌給小弟這個舞台，但脫掉我的衣服，關掉我的麥克風，這舞台讓人心碎。」，更表示「浪費我跟女兒一打一的夜晚情緒」。

黃子佼與孟耿如婚後育有一女，有了女兒「黃玉米」也成為曬娃魔人，隨時能見到他在社群與愛女互動。對於「天下雜誌」刪文改標題一事，他不滿表示想到我趁女兒睡，一字一字敲出來，卻被刪的不費力，我真的要抗議！」，更無奈表示，「我寫得很差鳴？還是找不到我嗎？如此大的出版社，我是多麼渺小。」

黃子佼直言「專欄作家非員工，照理是禮聘來的，該尊重他的邏輯，也在意他的感受，更配合他的文筆，再支持他的論點，並分享他的視野。」對於刪文一事更暴氣吐「編輯也非文豪吧！」，且指出「全世界最大的書(臉書)，它才是大出版社而且不會改我文，並且不會換我標，除非是我有違規。對照過去１９篇我可能會高血壓彷彿寫給鬼看的，我決定每篇原文全部放在留言區，但我不會退稿費，至今全部二十篇我會捐所有稿費，當作沒走這一遭，另懇求天下雜誌下架不完整專欄，咱們好聚好散吧！」，對此，「天下雜誌」也將原刪改標題，改回黃子佼原設定標題。

對此，網友紛紛留言表示，「當你知道更多天下的秘辛之後你就知道這是一家完全不值得讓人尊敬或相信的媒體」、「最基本的尊重、溝通有這麼困難嗎？」、「網購黑膠的“蝦”事也被改正為“瞎事“,光這點，個人就感覺編輯似乎少了尊重主筆者的個人風格與幽默」、「真的是很不應該耶，這個是基本的尊重，而且是素養。真的替你很生氣」，而黃子佼也回覆不少網友留言感嘆「真的滿腔熱血啊啊啊真的真心換絕情」。