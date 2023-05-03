據中國大陸外交部官網消息，當地時間2023年5月2日，中國大國務委員兼外長秦剛在內比都同緬甸外長丹穗舉行會談。秦剛表示，中方願同緬甸、孟加拉國共同推動中緬孟經濟走廊建設取得可視成果。

秦剛表示，中緬兩國山水相連，胞波情誼深厚。國家主席習近平2020年歷史性訪緬，開啟中緬構建命運共同體的新時代。中方始終從戰略高度看待同緬睦鄰友好關係，願同緬方共同落實好習近平主席訪緬重要成果，深化各領域合作，推動中緬全面戰略合作夥伴關係不斷向前發展。

秦剛強調，中方對緬友好政策面向全體緬甸人民，尊重緬主權和領土完整，堅定支持緬維護獨立自主、保持政治穩定、實現可持續發展，支持緬探索符合自身國情、具有緬甸特色的發展道路，穩妥推進政治轉型進程。

秦剛指出，中方願加強同緬各部委各地方溝通交流，擴大雙邊農業、邊貿等領域合作，以中緬經濟走廊建設為主線加大支持緬經濟發展。落實好對緬援助重大項目，積極支持緬改善民生。增進雙方人文交往，深化文化遺產保護和宗教交流。中方願同緬甸、孟加拉國共同推動中緬孟經濟走廊建設取得可視成果。

丹穗表示，緬中友好源遠流長，緬方堅定奉行「一個中國政策」，支持中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，在涉及中方核心利益問題上堅定支持中方。緬方十分期待同中方一道，深化農業、交通、能源、互聯互通等領域合作，積極推進緬中經濟走廊標誌性項目建設，實施更多民生項目，造福兩國人民。緬方願同中方共同維護邊境地區安全穩定，希同中方、孟方一道推進緬中孟經濟走廊建設。