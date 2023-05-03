衛冕軍勇士季後賽首輪辛苦鏖戰7場力退國王，接下來將迎戰下半季強勢拉尾盤、由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）率領的「紫金大軍」湖人，這也是雙方主將柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯自2018年總冠軍賽，再次於季後賽交手，柯瑞握有對戰詹姆斯15勝7負的領先優勢，兩人睽違5年再度相逢在大舞台，無疑是次輪討論度最高的對戰組合。

本季勇士例行賽之旅不太順利，先發5人同時上場且保持健康的場次不多，但到了季後賽上仍保有優異狀態，「浪花兄弟」的組合依然是得分保證，柯瑞季後賽平均得分33.7排在季後賽第4位，近期才歸隊的威金斯（Andrew Wiggins）擔起看守對方得分主力的任務，「籃板魔人」盧尼（Kevon Looney）扛著守護禁區的重任，季後賽先發5人同時在場的67分鐘，對陣國王的淨勝分來到+44，效率驚人。

湖人季後賽防守效率值為102.8，排在16支球隊中榜首，在防守大於進攻下，湖人陣中沒有球員得分超過25分，最高僅是詹姆斯的22.2分，在他們恐怖的防守端壓制之下，灰熊G5、G6連續兩戰得分未能破百。安東尼戴維斯（Anthony Davis）對於稍嫌薄弱的勇士禁區向來有心得，例行賽曾經轟下39分之多，但戴維斯並非穩定，手感一來可以拿下至少30分、10籃板演出，有時候卻連15分都得不到，湖人想要拿下勇士，得依靠戴維斯強大的牽制力。

從國外知名線上博弈公司「Bet365」的賠率來看，勇士不讓分盤的賠率1.54優於湖人的2.65，較看好握有主場優勢的勇士能獲得G1的勝利，但季後賽比拚的就是誰的應變能力更強，只要雙方加以限制柯瑞、戴維斯的發揮，就有希望能夠贏下首戰。