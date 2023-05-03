不少愛美女性為了在短時間內瘦身，會採取極低熱量飲食法，就是俗稱的「仙女餐」；內分泌暨新陳代謝科醫師周建安提醒，仙女餐雖然會讓體重快速下降，但其實減掉的都是水分和肌肉，長期下來會導致能量不足，身體容易出現負面反應，他教大家只要增加蛋白質及少量碳水，就能補充到足夠的營養又不挨餓。

周建安在臉書發文指出，長期吃仙女餐可能會造成停經、四肢無力、落髮及內分泌失調；另外，進食的痛苦越大，解禁後更容易反彈，產生「溜溜球效應」。

周建安提出2招改良仙女餐的方法，增加蛋白質及少量碳水，和「211餐盤」有相似的概念，每餐2份蔬菜、1份蛋白質及1份澱粉。

周建安指出，蔬菜的量及種類越多越好，飽足感高且營養素豐富；蛋白質建議選擇原型的肉類及豆類，有助於維持肌肉、刺激腸道荷爾蒙、增加飽足感；澱粉則以糙米、地瓜較佳，避免吃經過打磨、去掉纖維的「精緻醣類」，像是麵條、麵包及糕點等。