55歲一代小生焦恩俊，擁有俊俏外型挺拔身材，過去曾主演《七俠五義》、《小李飛刀》、《青蛇與白蛇》等經典劇，更獲封「古裝第一美男」的稱號，近年來逐漸淡出螢光幕的他，日前被拍到以長髮造型出席活動，狀態看起來相當好。

焦恩俊日前出席某家具品牌的商演活動，影片中可見他頂著一頭長髮亮相，不過先前他曾被人拍到有髮際線退後的問題，才會經常用頭巾或帽子摘蓋，但片中的他，前面頭髮看起來相當茂密，引發網友猜測是假髮，此外，也有網友表示雖焦恩俊沒有年輕時如此俊美，但整體狀態仍維持得相當不錯。

焦恩俊以長髮造型出行商演活動。（圖／擷取自微博）

事實上，焦恩俊過去憑藉古裝武俠劇《小李飛刀》中的李尋歡與《包公奇案》中的展昭等爆紅，穩坐一線小生寶座，然而，他與瓊瑤的經紀公司約滿後，更便將事業重心轉往大陸，2015年開始焦恩俊逐漸淡出幕前；至於感情方面，他曾有過兩段婚姻，但最後都是以離婚收場。

然而，近年愛上攝影的他起初只是分享自己拍攝的一些風景照或者生活照，但近年開始分享年輕女子的照片，對此，也引起部分網友得熱議，更有粉絲更表示，看到自己的童年偶像拍攝這種照片感覺不適。