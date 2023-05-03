澎湖縣西嶼鄉一名女性民眾，日前誤將掉落垃圾桶的手機連同垃圾一起打包交清潔隊清運不自知。經報警後，靠丈夫啟用的「親屬定位」按圖索驥，才發現竟然是在掩埋場，而面對茫茫垃圾海，幸陪同員警靠著仔細聆聽手機震動聲來聽音辨位，終於幫尋回。

這名遺失手機的王姓女村民（25歲），是上班的時候將手機放在收銀櫃檯上，直到工作結束後才發現手機不見了，由於手機內有多年來累積的重要資料與家人出遊的珍貴照片，遍尋不著之下，只好到轄區派出所報案，請警方出馬幫尋手機。

而白沙分局西嶼分駐所警員陳隆緯、張家興接獲報案後，除先安撫王女緊張焦躁的情緒外，也試圖撥打遺失的手機號碼，經確認手機仍可撥通，只是無人接聽，因此使用手機內建的「找尋裝置」定位手機位置，但卻因王女無法登入帳號致無法定位。

還好王女丈夫當初有啟用「親屬定位」功能，因此就靠著這定位，發現手機位置就在竹灣村附近一塊空地上，因此眾人隨即趕赴現場，赫然發現眼前就是西嶼鄉的垃圾掩埋場。

遺失手機的王女這時也才瞬間明白，手機當時可能不慎掉到櫃檯旁的垃圾筒內不自知，然後被她連同垃圾一起打包送上垃圾車清運掉。只是手機未開啟鈴聲，讓眾人與員警面對茫茫的垃圾袋海，只能大海撈針，靠員警敏銳聽覺，忍臭仔細聆聽手機震動聲，逐一檢查垃圾袋，最終尋獲王女遺失的手機。