●在第一共和銀行倒閉後，投資人對金融體系的擔憂再度升高，周二地區銀行股重挫，PacWest Bancorp跌27.8%，Western Alliance Bancorp跌15.1%，Comerica跌12.4%。收購第一共和銀行大部分資產的摩根大通跌1.6%，回吐前一日的部分漲幅。其他大型銀行亦走弱，高盛和花旗均跌逾2%，美國銀行下跌3%。

●Chegg Inc崩跌48.4%，由於來自AI聊天機器人ChatGPT的競爭加劇，該教育服務公司第二季營收預測介於1.75億～1.78億美元，遠低於市場預估的1.94億美元。

●超微（AMD）盤後重挫近7%，該晶片大廠第一季盈轉虧，但調整後每股盈餘60美分優於市場預期，惟第二季營收預測介於50億～56億美元，不如市場預期。

●星巴克（Starbucks Corp）盤後下挫5.6%，該連鎖咖啡店集團上季營收獲利均優於市場預期，卻未調升全年財測，對營運前景的保守看法令投資人大失所望。

●福特盤後跌1.44%，其上季營收獲利超出市場預期，但全年經調整後獲利介於90億～110億美元以及經調整後自由現金流為60億元的預測維持不變。