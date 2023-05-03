以周成長率來看，前五名分別為富邦臺灣加權正2(00675L)、群益臺灣加權正2(00685L)、元大台灣50正2(00631L)、大華優利高填息30(00918)、群益台灣ESG低碳(00923)。其中僅00923在周成長人數與周成長率都上榜，顯示ESG低碳題材特別受投資人青睞，據了解，結合ESG、平準金機制與低碳ESG三大優勢的00923，是目前市場唯一一檔指數篩選納入低碳概念且符合主管機關標準的正宗ESG基金。

群益投信表示，投資台股要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股ETF，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，建議台股TF可以投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動，若再加上投資趨勢所及的低碳ESG題材，未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，是首檔納入成分股低碳訴求的指數，以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

根據歷史數據顯示，近一年、三年、五年平均報酬率來看，低碳密度企業股價報酬為7%、82.9%、168.6%，而與非低碳密度企業分別為-15.4%、75.9%、75.3%，可以觀察到密度企業股價表現較佳，對於台股投資報酬率的提升效果更強。