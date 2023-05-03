首波梅雨鋒面將在周末報到，天氣風險公司分析師歐宗學表示，周六鋒面接近，北部晚起有降雨機會，周六深夜到周日鋒面通過，雲雨帶移入，全台有雨，可能出現明顯雨勢，同時氣溫下降，氣象局資料顯示，台北周日到下周一氣溫跌至20度左右，與周六30度以上相比，大降10度，一下子轉冷。

歐宗學在臉書表示，今天到周五（3至5日）各地氣溫持續偏高，東半部高溫29-30度，其他地區30度以上，明天起南部內陸地區有持續達到36度高溫的機會，午後山區有短暫陣雨機會，整體來說雨量都不多。周六（6日）鋒面接近，白天仍炎熱，開始有些鋒面前緣的雲系移入帶來降雨，預估北部越晚降雨機率越高，其他地區有午後短暫陣雨。

歐宗學表示，周六深夜到周日（6至7日）鋒面通過，雲雨帶陸續移入影響各地，全台都有陣雨發生機會，也可能會有一陣明顯雨勢，不過這波鋒面是移動性，預估周日晚間到下周一（8日）鋒面就會逐漸來到台灣南方，轉為東北季風環境，降雨逐漸緩和，下周二（9日）以後可望恢復較穩定的天氣型態。

除了降雨，歐宗學表示，也要留意這波東北季風帶來明顯的氣溫變化，周日（7日）起開始降溫，尤其北部地區，周六（6日）與周日到下周一（7至8日）的高溫落差可能達到8-10度，會一下子轉冷許多，要留意周末的天氣與氣溫的急遽變化。