鴻海創辦人郭台銘日前指出，當選後90天內會讓詐騙集團消失，對此，內政部長林右昌表示，大家希望犯罪能遏止 ，但我們要務實以待。

林右昌近期積極拜會各大企業，盼能從企業阻斷詐騙集團，而近期他也去了去Google的詐騙中心；林右昌表示，詐騙問題要從源頭管理，網路平台的廣告下手。

林右昌表示，日前跟Google做討論，好不容易達成三點共識，第一，就是針對已經報案的名人投資廣告清單，會提供給Google，讓他們會針對這些清單進行源頭管制。

林右昌指出，第二，會和Google建立平台分享最新投資詐騙樣態，讓他們也能思考跟精進，如何在他們的系統內，協助政府阻絕詐騙的行為；第三，會建立通道來快速傳遞相關資訊，另外也會成立工作坊，針對詐騙行為，政府跟民間一起來做討論，如何即時提出因應方案。

針對郭台銘說要90天內讓詐騙消失，林右昌指出，詐騙已經是跨國性的犯罪，也是複合性的犯罪。

他指出，從5年前美國開始詐騙案件增多，4年前是澳洲，3年前是台灣跟新加坡，所以各國政府都非常困擾，另外詐騙集團很多都是在海外，不一定是在境內，所以已經變成一種跨境、金融、科技的犯罪，以及最近也加上暴力犯罪。

林右昌表示，所以是複合型新樣態的犯罪型態，大家都非常希望這些犯罪行為能夠被遏止，不過我們也必須務實以待；任何人都有他發言的權利。