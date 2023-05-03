安德烈受訪時別上自製「萬歲」布徽章。（圖/ 中央社）

烏克蘭人安德烈最愛設計日式繪圖，IG滿是東洋風畫作。俄烏開打後他拋畫筆改持槍。有感於台灣與烏克蘭命運相繫，安德烈受訪時別上自製「萬歲」布徽章，鉅細靡遺分享民防守則：做心理準備、別逞英雄。

31歲的安德烈（Andrii）暱稱「日本人」，是擁抱暴走族主題漫畫的烏克蘭文青，平常畫畫縫縫，毫無軍事經驗。俄羅斯去年入侵烏克蘭後，安德烈志願加入民防營訓練。這與多數烏克蘭年輕人無異，安德烈特別的地方是曾在上海唸過書，能講幾句中文，以及對台灣的高關注度，聊沒三句就提：俄軍會穿烏克蘭軍服，中國也會用這招滲透台灣陣地。

安德烈去年2月24日起擔任外國志願教官的翻譯，幾個月後自己也成為教官，負責戰術及無人機空中偵察訓練。他目前是烏克蘭西北部城市盧茨克（Lutsk）訓練中心教官組的指揮官，所在地距離親俄的白俄羅斯僅約400公里。

由於台灣與烏克蘭對於槍支彈藥的法律和文化天差地遠，烏克蘭民眾得以擁槍，台灣嚴格管制槍械。安德烈鼓勵台灣民眾先加入民防組織接受基本訓練，學會如何保護自己及親友，有餘力再學使用武器，於叢林、市區和建築物內部進行射擊訓練。

由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，大城市是敵方火箭的第一個目標，戰時民眾必然撤離至郊外甚至林地，因此他提醒，訓練自己在林區生存及偽裝，學會搭建適當避難所、在不暴露行蹤下生火，及製作能安裝在外表無害物體上的隱蔽爆炸裝置等。

安德烈接受中央社訪問時，不斷以烏克蘭為鏡，「烏克蘭境內也有很多通敵的叛徒，有些人正在等待俄羅斯人的到來，我們稱他們為zhdun，意思是等待的人」。台灣已經有類似狀況，所以必須留意敵方間諜、使用代號，不洩露重要訊息，知道如何不暴露自己及團隊的位置。

在大小如國中操場的盧茨克訓練中心裡，安德烈精力旺盛，不時分享自己與東亞的連結，問問台灣明年的選情，話題又轉到危機爆發當下應有的作為，以正常人兩倍的語速敘述烏克蘭戰爭開始時，民眾紛紛逃到波蘭避難，邊界人龍綿延數公里，出境要花上幾天的時間。

「準備應急背包以備疏散，裡面必須有所有重要的文件，現金，最好是美金，最有價值的財產。做好心理準備，首先疏散孩子及年邁的爸媽，知道所有避難所的位置，當聽到警報聲時，不要猶豫，直接朝避難所奔去」。

他說，所有主要城市都將被轟炸，敵人會毫不猶豫地鎖定民用建築。他們的主要目標將是機場、軍事基地、關鍵基礎設施如電、油、天然氣廠。

考慮到這些因素，安德烈提醒，需要準備足夠的食物、水、淨水器、電池、行動電源、太陽能電池、充電器、燃料，特別是藥品。衝突爆發的第一個月，社會將面臨巨大的恐慌，民眾會前往最近的雜貨店裡搶走所有東西。網路可能很容易斷，「如果能取得星鏈（Starlink）衛星寬頻服務，請先準備」。

烏克蘭戰爭可見空中偵察是關鍵。他說，民眾需要知道如何正確操作無人機，使用軟體讓無人機處於隱蔽模式，避免受到敵方偵查。由於中國無人機充斥市場，所有無人機公司都在共產黨控制之下，台灣需要製造本土第一人稱視角FPV（First Person View）無人機和小型炸彈的投擲裝置。

「民眾身體更要動起來，為惡劣條件做足準備。（到時候可能要）帶著槍、背包等裝備，身體會承受更多重量，還必須長距離步行。最後但同樣重要的是，做好心理準備。在壓力下保持敏銳，分析並適應現狀，這將自救也將拯救友人。」

聊到戰後打算，身高194公分的安德烈語速終於放緩，他想將戰爭回憶留在烏克蘭，啟程再赴日本，或去泰國及台灣走走看看，開始新的生活。（編輯：高照芬）1120503