彰化縣花壇鄉虎山巖金針花園區進入盛開期，黃色花海景觀十分療癒。（陳姓遊客提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花園區自4／19開出第1朵金針花後，今天進入盛開期，滿山頭的金針花開好開滿，呈現黃澄澄的花海景觀，讓今早造訪的遊客直呼「好療癒！」

農委會官網指出，金針花又稱萱草，在西方代表母親節的花是康乃馨，而自古中國就以萱草為代表母親的花，古時遊子遠行前，總會在母親居住的後院種植萱草，希望抒解母親的思子心情，而萱草花開象徵遊子在外平安健康。

花蓮縣玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山以及台東縣太麻里金針山等地金針花花海景觀，每年吸引許多遊客造訪，帶起金針花觀光熱潮，但去一趟花東路途遙遠，近年來彰化花壇虎山巖的金針花園區打出名號後，因花期較早，且交通便利，迅後成為中部民眾賞金針花的絕佳去處。

陳姓遊客表示，今年因為缺水，金針花較去年晚開約10天，目前到虎山巖已可看到滿山頭黃花，景色很療癒，平常日到園區賞花十分舒適，可以暢快取景，不必人擠人。