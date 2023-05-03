港媒2日報導稱，根據最新財報數據顯示，2022年，中國大陸主要半導體設備製造商的收入和利潤都非常高。在美國政府推出《晶片和科學法案》限制下，多個美國晶片製造商暫停在中國大陸的業務，中國大陸製造商則抓住機會填補了空白。

香港《南華早報》報導，向晶片代工廠銷售晶圓的滬矽產業集團發布年度報告顯示，得益於中國大陸積體電路製造商的強勁需求，該公司2022年收入達36億元（人民幣，下同），增長46％。北方華創科技集團2022年收入也比上一年增長51.7％，達到147億元。此外，根據中微半導體設備有限公司3月發布的年度報告，該公司去年收入47億元，淨利潤增長15.6％。

「美國的制裁推動了中國在半導體技術領域的雄心壯志，説明推動了中國設備製造商的收入增長」，科技資訊分析平台TechInsights的高級半導體行業分析師昆都賈拉（Sravan Kundojjala）說道。

報導指出，中國大陸製造商取得的發展顯示出，受制裁影響的中國大陸半導體行業繼續發展和創新的決心。業內專業人士稱，中國大陸有個心照不宣的目標，希望能從國內供應商處採購價值達70％的產品。為實現目標，中國大陸僅在廣東南部就新開發了40多個半導體項目，價值超過5000億元，這將持續刺激對本土製造設備的強勁需求。

荷蘭光刻機企業艾司摩爾（ASML）公司的CEO溫彼得（Peter Wennink）表示，鑒於美國貿易制裁阻止中國公司從海外獲得先進設備，中國大陸發展半導體製造設備是「合乎邏輯的」。他表示，「因此，我們保持在中國的市場准入是絕對必要的」。