美國第一共和銀行因經營不善在上周末遭到FDIC（美國聯邦存款保險公司）接管，是美國兩個月內倒閉的第3家中型銀行。美國私募基金「阿波羅全球管理」公司聯合創辦人羅雲（Marc Rowan）受訪時示警，美國銀行業危機只是部分結束，他預估下一波金融危機將由商業地產市場引發。

根據美國財經媒體報導，羅雲表示，美國第一共和銀行破產和被收購後，整體銀行業動盪尚未結束，因為預計銀行業將縮減貸款，進而導致信貸環境緊縮。

羅雲進一步指出，上述情形恐對商業地產市場帶來衝擊，數據資料顯示，美國商業地產業80%的債務都是由中小型地區性銀行提供融資。他預料商業地產領域恐迎來第2波危機。

許多專家看壞美國商用房地產市場，波克夏海瑟威公司副董事長孟格（Charlie Munger）示警，美國銀行業者背負龐大的商用房地產壞帳，美國商用房地產市場風暴正在醞釀。曾準確預測金融海嘯危機的投資大師霍華馬克斯(Howard Marks)也說，商用不動產貸款違約是銀行面臨的最大隱憂。