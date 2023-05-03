民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案將入獄服刑，他的父親、前總統陳水扁昨（2）日北上凱道，針對政院版《公職人員選舉罷免法》修正草案中，規定洗錢定讞將褫奪參政權終身是否違憲問題請願。對此，前立委郭正亮直言，陳致中此案的判決有點怪，並預言，陳出獄後恐不能再選議員了。

郭正亮昨在政論節目《少康戰情室》指出，陳致中這次洗錢案的判決有點怪，因為陳妻黃睿靚獲判緩刑的理由，是因為她身為媳婦，很難抵抗婆婆吳淑珍的要求。郭正亮並反問，既然如此，那陳致中能夠抵抗媽媽的要求嗎？

郭正亮接著說，陳致中是陳水扁的獨生子，看到寶貝兒子的從政之路因被判刑就此中斷，陳水扁一定非常不滿，且由於黨主席賴清德的指令，未來民進黨內的更生人都不能選黨公職，陳致中服刑期滿出獄後，恐不能再選議員了。

另外，國民黨立委賴士葆在臉書發文諷刺，陳水扁無視保外就醫規定到處趴趴走，只在乎兒子的政治生命，非品格操守；陳致中則把洗錢被判刑，當作回報養育之恩唯一的方式，扁家人根本是標準的「法律不能教化家庭」。