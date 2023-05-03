夏天即將到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享在5、6、7月這3個月內只要多做好事就能迎接好運的前4名生肖，依序是生肖雞、生肖龍、生肖虎、生肖鼠，其中第1名的生肖雞得到貴人提攜並提供他們賺錢管道，使事業規模不斷擴大賺到豐厚獎金。而他們雖正沖太歲之年，但可透過幫助別人來避開災禍求得好運。

▍第四名：生肖鼠

生肖鼠在這3個月內受到天德丶福星的影響，可說是吉人天相丶貴人運大開一分耕耘一分收穫是心想事成最佳代表。身邊有許多人脈及資源，只要努力前進就能得到貴人助力，也讓他們好運不間斷，買個彩券都能中獎。在刑太歲之年，雖然有些許不順，但在這個夏日，只要記得幫助身邊需要幫助的人，自然能得到好運。

▍第三名：生肖虎

生肖虎在這3個月內金輿星助威，只要在事業上做好萬全準備，並把握所有靠近的機會，其中更有貴人助力，就能大展身手事業迎來高峰，甚至在錢財方面也能收穫良多。若在去年2022年有結婚丶生子的生肖虎，今年夏天的好運更能明顯展現。謹記助人為快樂之本就能求得好運。

▍第二名：生肖龍

生肖龍在這3個月內，源源不絕的生命能量讓他們熱血沸騰，並成為十足的行動派，在職場的舞台上發光發熱做出一番成績。任何工作事項絕不拖延，也達到超乎預期的成果，讓身旁的人都刮目相看，也使他們聲望大增。今年有太陽吉星，若遇上挫折，可多找身邊男性貴人，就能逢凶化吉。在與太歲相害之年，雖有諸多不順，但只要多做事丶少說話，記得幫助身邊需要幫助的人，就能求得好運。

▍第一名：生肖雞

生肖雞在這3個月內與月令會有三合丶六合丶與吉星拱照的機會，身邊會有不少貴人提攜，並提供許多賺錢管道，讓事業獲得大筆資金投注，以擴大規模接下更多生意訂單，賺取豐厚資金。正沖太歲之年，雖然有諸多不順，除了可多參與喜事外，也可透過幫助身邊需要幫助的人，避開災禍求得好運。