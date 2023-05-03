台中市東勢警分局至陸軍第五地區支援指揮部所屬彈藥庫進行防詐宣導。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

為加強軍人防制詐騙觀念，台中市東勢分局新社分駐所特別至陸軍第五地區支援指揮部所屬彈藥庫進行宣導，提醒官兵聽到詐騙「關鍵字」應隨時保持警覺，以免一時不慎而遭詐騙，並強化官兵防制酒駕、拒絕毒品等犯罪預防觀念。

東勢分局新社分駐所日前至陸軍五支部彈藥庫進行犯罪預防宣導，新社所長藍忠明指出，近來常接到官兵遭到詐騙報案，雖然詐騙手法不斷進化更新，但多以換湯不換藥的方式進行詐騙，如「購買遊戲點數」、「解除分期付款」、宣稱「高獲利投資」，只要聽到關鍵字就要特別留意。

詐騙集團通常利用被害人急迫、輕率、無經驗的情況，不給太多思考時間，提醒官兵應養成查證習慣，來電顯示不能信；在防制酒駕、毒品部分，以近來的真實案例說明，如有查獲酒駕、施用毒品情事將速懲列汰，提醒官兵勿拿前途和生命開玩笑。

藍忠明表示，警方對於預防犯罪宣導非常重視，將持續參與轄區各類宣導活動，希望藉此次宣導讓營區官兵能建立良好的觀念，提升防詐的靈敏度，嚴守紀律規定，達到預防犯罪的目的。

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