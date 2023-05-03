周二泛歐Stoxx 600指數收盤下挫5.81點或1.24%，為461.08點，並來到自四月初以來最低點。

追蹤油價下跌，油氣股跌4.5%，收在近一個多月最低收盤水準；目前市場擔憂美國債券違約、中國經濟資料疲弱，以及預期美國和歐洲兩大央行本周將再次升息。

英國石油巨頭BP大跌8.6%，報488.4英鎊；稍早儘管該公司公布第一季獲利50億美元，但也削減了股票回購計畫。

在聯準會周三的政策決議之前，投資人避免太多的風險下注；市場估聯準會基準利率可能會推升到近16年新高水準。

市場也等待著歐洲央行(ECB)周四做出利率決議；人們普遍認為，歐洲央行將加息25基點(1碼)。衍生品市場也預見利率在11月達到3.7%左右峰值。

TS Lombard資深經濟學家Davide Oneglia說，經濟資料出爐，顯示歐洲央行可以將收緊的速度，從50基點放緩到25基點。「更大的問題仍然是歐洲央行會止步於何處，答案主要將取決於美國年中是否出現經濟衰退，以及聯準會對此的反應」。

歐洲的媒體股下跌4.2%，為自去年初以來最差的單日表現。線上教育公司Pearson大跌15.0%，報754英鎊；此前美國競爭對手Chegg提出預測，稱隨著學生開始使用ChatGPT，公司營收將下降。

匯豐控股在公布第一季獲利優於預期之後，大漲3.5%，報594英鎊。

羅技(Logitech)在公布優於預期的季度業績之後，大漲7.0%，報56.2瑞郎，漲幅居冠Stoxx 600指數。