食藥署將進口加拿大30月齡以上牛肉，派員前往查廠發現只看一家，且30月齡以上牛隻僅占0.11％。對此衛福部長薛瑞元今天表示，主要是去看飼料，且是看系統性管控風險的評估，符合標準流程SOP。

食藥署近期預告開放加拿大30月齡以上牛肉，並派員前往查廠，不過查廠報告卻出現多項矛盾，例如所查肥育場30月齡以上牛隻僅占0.11％，屠宰場更有環境衛生、病媒、髒亂等問題，遭專家批評報告不具代表性，若以此開放根本罔顧國人食品安全。國民黨立委林思銘痛斥，政府拿沒代表性的報告來搪塞民眾，換取加國支持台灣加入CPTPP，這樣對得起國人嗎？

薛瑞元今天早上赴立院進行傳染病防治法專案報告，會前針對加拿大牛肉爭議表示，前往加拿大考察只是其中風險管理的一部分，考察不「不是看他養了多少頭30個月以上的牛」，而是，「飼料怎麼形成」。

薛瑞元表示，狂牛症會經由被感染的牛，即使是死亡後經由處理可能又進入食物鏈，因此飼料才是考察的重點。

至於只看一家夠不夠？薛瑞元表示，主要是看系統性的評估，加拿大政府輸入時提供給我們的資料，是提供控管性的風險，這與加拿大國內SOP都是一樣，針對提供的書面資料作實地的查核看是否相符。