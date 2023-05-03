新北市三重區一處小公園的樹下，昨（2日）深夜竟然出現一個疑似遭人丟棄的「骨灰罈」，民眾發現後慌忙報警處理，而從罐子上可以看見明顯的人物圖像，讓在場民眾嚇到直呼「是當樹葬膩」，更感嘆人民保母真的辛苦了。

新北公園驚見「有頭像」骨灰罈！勇警到場帶回，民眾超毛：當樹葬膩？(翻攝臉書爆料公社)

新北公園驚見「有頭像」骨灰罈！勇警到場帶回，民眾超毛：當樹葬膩？(翻攝臉書爆料公社)

一名網友昨（2日）深夜在臉書社團「爆料公社」發文表示，「那個夭壽仔把骨灰罈拿來丟，現在是當做這要樹葬膩」，從原PO附上的照片可見，一處設有多張椅子供民眾使用的公園樹下，竟有一個用布包裹住的黃色骨灰罈疑似遭人丟棄，而後一名員警到場處理，翻看骨灰罈的外觀，從罐子上可以看見明顯的人物頭像及燙金字樣，最後該骨灰罈則由員警帶回處理。

新北公園驚見「有頭像」骨灰罈！勇警到場帶回，民眾超毛：當樹葬膩？(翻攝臉書爆料公社)

貼文曝光後至今已吸引超過7千人按讚，網友紛紛留言驚呼，「不敢相信」、「警察也未免太辛苦了吧！！連這個也要處理」、「警察的工作業務量越來越廣了…這屬殯葬管理處業務權責範圍」、「辛苦警察了，亡者一定會感謝您，保佑您」、「現在流行不要聘禮嫁妝直接裸婚，恭喜姑爺」、「失物公告半年沒人認領，你就可以帶回家囉」。