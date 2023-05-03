大西洋兩岸的高級官員關注義大利在「一帶一路」的未來走向。媒體分析，退出一帶一路對義大利總理梅洛尼來說在政治上是可取的，因為她渴望證明自己是值得信賴的歐洲－大西洋盟友，且地中海港口等戰略資產問題漸大。

對於梅洛尼（Giorgia Meloni）政府是否要與中國續簽一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU）一事，義大利「國際事務研究所」（Istituto Affari Internazionali）主任托奇（Nathalie Tocci）向政治新聞網站Politico表示，義大利政府「想要中斷它」，目前北京方面沒有特別傳達若不續約會有什麼樣的後果與報復。

托奇說，2019年3月，義大利時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中國簽署一帶一路備忘錄，以5年為期，規定了自動續約，消除重新談判的必要性，使羅馬若退出在政治上將顯得更加敏感，因此要做任何決定看起來並不那麼容易。

托奇說，到目前為止，羅馬還沒有做出最終決定。

中國駐義大利大使賈桂德4月底曾說，義大利和中國間的貿易成果與一帶一路的簽署密不可分，試圖將續約與貿易聯繫起來。義大利是七大工業國集團（G7）中唯一簽署一帶一路的國家。

Politico今天報導，「義大利即將迎來清算時刻」，距離在日本廣島舉行的七大工業國集團領袖高峰會不到3週，距離義大利的最後期限也只有不到8個月。梅洛尼即將面臨上任7個月後可能經濟成本最高的外交政策選擇。

雖然從技術上講，義大利只需在年底前讓北京知道羅馬將走向何方。但大西洋兩岸的高級官員現在都希望梅洛尼在與美國總統拜登（Joe Biden）一起參加廣島G7峰會時能發出信號。

Politico報導分析，退出一帶一路對這位右翼總理來說在政治上是可取的，因為她渴望證明自己是一個值得信賴的歐洲—大西洋盟友。畢竟，義大利是自2019年以來唯一加入中國計畫的G7國家，而當時中國購買地中海港口等戰略資產被認為問題較小。

報導分析，然而，鑑於北京幾乎肯定會感到不滿並可能採取報復行動，退出一帶一路也將對義國帶來經濟不確定性。