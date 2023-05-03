台南、澎湖「藍色公路」開航了！往返安平、馬公港的麗娜輪，今天上午搭載200多名旅客，展開復航首航之旅。為慶祝麗娜輪復航，除市長黃偉哲準備「鹽水帥哥蕃茄果乾」贈送給每位乘客，市府團隊也邀請參與「南得極品」標章的廠商，在船上展示、販售台南在地農產品。

一身輕裝的陳小姐表示，她與多位閨蜜一起請假，趁著平日搭船前往澎湖3天2夜遊，希望避開人潮，玩得盡興。李太太也說，過去沒搭過客輪，此次帶著小朋友前來體會搭船的滋味。

麗娜輪復航首航，台南市長黃偉哲上船與旅客親切互動。（洪榮志攝）

黃偉哲指出，往返台南與澎湖的麗娜輪，在市府團隊及市議會共同促成下，從2021年4月正式啟航至今，期間雖碰上疫情及天候等因素停航，但仍持續努力做好準備，今天再次起航後，每周三、五、日將固定航行安平、馬公港，無論台南鄉親還是各地遊客，日後往返台南、澎湖雙城都更加便利。

市府農業局表示，「南得極品」標章推廣的是在地農產品，通過相關專家的評鑑，讓消費者可以輕鬆「認標章、買台南、吃健康」。此次參與的廠商共有9個單位、超過15項精選產品，推出的是台南最堅強的陣容，讓大家在麗娜輪上就買得到。

另外，為歡慶麗娜輪復航，首航當天船上也辦理促銷活動，多個品項都有買二送一等限量促銷優惠。

麗娜輪復航首航，台南市長黃偉哲等人上船體驗。（洪榮志攝）

市府觀光旅遊局代理局長林國華說，配合麗娜輪船班，市府還規畫6條不同主題遊程路線供遊客參考，包含：美學城市熱點之旅（文創主題）、漁鹽海味豐彩之旅（西濱主題）、百年老城日式漫遊（日式主題）、古城宗教美食巷弄之旅、十鼓X奇美親子線、建築打卡熱點等，歡迎全台遊客先來台南一日遊、住一晚，次日再搭乘麗娜輪，來一場2日雙城的跳島之旅。